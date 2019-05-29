Сингапур потеснил США в рейтинге конкурентоспособности стран

Вашингтон, 29 мая. США опустились на третью строчку рейтинга конкурентоспособности стран Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), с первого места их потеснил Сингапур. Об этом говорится на сайте IMD.

Сингапур возглавил рейтинг впервые с 2010 года. Среди причин его подъема эксперты IMD отметили наличие квалифицированной рабочей силы, передовую технологическую инфраструктуру, мягкие иммиграционные законы и эффективные способы открытия бизнеса. Второе место в рейтинге занял Гонконг. Россия осталась на 45-й строчке.

«Согласно рейтингу, первоначальный импульс укрепления доверия к первой волне налоговой политики президента Дональда Трампа в США, похоже, исчез. Несмотря на то, что страна все еще задает глобальные темпы роста уровня инфраструктуры и экономических показателей, на конкурентноспособность крупнейшей экономики мира повлияли более высокие цены на топливо, более низкий экспорт высокотехнологичных товаров и колебания стоимости доллара», — говорится в релизе IMD.

Благодаря росту доходов от торговли улучшили положение в рейтинге многие производители нефти и газа. Саудовская Аравия поднялась на 13 мест до 56 позиции, Катар впервые с 2013 года вошел в десятку лидеров, а ОАЭ впервые заняла пятую строчку. Также значительный рост эксперты отметили у Индонезии, которая поднялась на 11 позиций до 32 места.

Последнюю, 63 строчку составители рейтинга оставили за Венесуэлой из-за высокой инфляции, слабой экономики и ограниченного доступа к кредитным средствам. Показатели страны оказались самыми низкими по трем из четырех основных групп критериев: инфраструктуре, эффективности работы правительства и экономическим показателям.

IMD публикует рейтинг конкурентоспособности с 1989 года. Исследователи оценивают способность государств к созданию конкурентной среды и формированию благоприятных условий для ведения бизнеса. Рейтинг охватывает 63 страны.