Макрон рассказал о кандидатурах на ключевые посты в Евросоюзе

Брюссель, 29 мая. Совет ЕС определится с кандидатурами на ключевые посты ЕС до конца саммита в июне, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что эти посты должны занять «сильные лидеры».

Во вторник в Брюсселе прошел неформальный саммит ЕС, на котором лидеры стран начали консультации по отбору кандидатов на ключевые посты глав ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС.



Макрон заявил журналистам, что «не должно быть автоматизма в выборе главы Еврокомиссии». По его словам, стороны приняли решение делегировать полномочия главе Евросовета Дональду Туску по выбору кандидатов на посты в структурах ЕС.

Президент Франции уточнил, что четыре главы на ключевые европейские должности станут известны не позднее июньского саммита.

«Нам нужны сильные лидеры, у которых есть сильный опыт, сильная легитимность», — подчеркнул Макрон.

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая. Согласно предварительным итогам, две ведущие партии потеряли совместное большинство мандатов. «Европейская народная партия» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» занимают первое и второе место. Третье место у «Альянса либералов и демократов за Европу» и у «Вперед, республика» Макрона.

Ранее глава ЕП Антонио Таяни заявил, то Евросоюз не получал данных об иностранном вмешательстве в выборы в ЕП. По его словам, были некоторые проблемы с «фейковыми новостями.

Как сообщал телеканал «МИР 24», явка на выборах в Европарламент превысила 50%, что является рекордом за последние 20 лет. Избранные депутаты приступят к работе 2 июля. В новом составе Европейский парламент будет работать до 2024 года.