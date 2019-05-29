США намерены прервать обучение турецких летчиков пилотированию F-35

Вашингтон, 29 мая. Власти США могут приостановить программу подготовки военных летчиков из Турции навыкам управления истребителем-бомбардировщиком F-35. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В качестве причины указывается намерение властей Турции приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Еще в середине мая министр ВВС США Хезер Уилсон подтвердила, что в Соединенных Штатах продолжается подготовка турецких пилотов на базе Люк, расположенной в штате Аризона. В то же время, она выразила сомнение в том, что США передадут Турции самолеты F-35 из-за ее намерения приобрести российские системы ПВО.

Турция заказала у США 30 единиц самолетов F-35 из возможных 100. Над проектом по созданию этого самолета вместе с США работали также Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Отмечается, F-35 – это многоцелевой военный самолет, способный нести ядерное оружие. Кроме Турции, эти машины также приобретают Япония и Израиль.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило мнение политолога Максима Жарова, который отметил, что США справедливо опасаются ослабления экспортного потенциала своих новейших истребителей в связи с появлением у Турции российской системы ПВО С-400. Научившись с помощью С-400 блокировать наступательные возможности американского истребителя F-35, турецкие военные покажут пример другим странам, заинтересовавшимся перспективным российским комплексом ПВО.