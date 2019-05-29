Орешкин выступил за дальнейшее снижение бедности в России

Москва, 29 мая. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил за дальнейшее снижение бедности, а также дифференциацию доходов в России. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, России не нужно ограничивать свою социальную политику, система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно, в сравнении с другими странами.

Орешкин подчеркнул, что говорить о полной социальной справедливости не приходится, поэтому необходимо двигаться в сторону дальнейшего снижения бедности, а также дифференциации доходов.

В качестве примера негативного опыта в ограничении социальных программ министр привел Китай. Его власти не вкладывали деньги в развитие социальных программ, используя их для инвестиций. В результате чего рост ВВП Китая ускорился, однако жизнь населения ухудшилась.

Орешкин напомнил, что по данным Всемирного банка за 2015 году 27,2% населения Китая (372,8 млн человек) жили меньше, чем на 5,5 долларов в день по паритету покупательской способности.

«В этих же данных для России приводится цифра 3,9 млн человек (2,7% населения)», — заявил российский министр.

Он считает, что для пользы развития России в будущем нужно снижать активность потребительского кредитования в пользу инвестиционного. Он напомнил, что активное потребительское кредитование негативно сказывается на увеличении доходов и может привести к появлению больших социальных проблем. Также Орешкин отметил, что можно снизить расходы на госуправление в пользу инвестиций в инфраструктуру.

Ранее Максим Орешкин заявил, что хотел бы стать президентом, однако до уровня главы государства ему «как до Луны».