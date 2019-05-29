Вокалист Rammstein заговорил по-русски в новом клипе

Москва, 29 мая. Вокалист скандально известной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн признался в любви на русском языке в новом клипе Ausländer («Иностранцы»). В клипе на тему колонизации Африки интернет-пользователи усмотрели намек на мигрантов и беженцев, заполонивших Европу.

Rammstein представили третий клип с нового альбома. Дословно Ausländer переводится как иностранцы, однако в Германии это слово употребляется с негативным оттенком, часто в отношении беженцев и незаконных мигрантов.

В клипе герои музыкантов одеты как исследователи Африки начала XXвека. Они приплывают на плоту на остров, где их встречают полуобнаженные туземки. Линдеманн в образе миссионера преподает африканским детям французский язык. Однако по тексту песни можно сделать вывод, что «колонисты» прибыли на остров с единственной целью — вступить в интимную связь с туземками.

В конце ролика Rammstein уплывают, забыв на острове одного из участника и несколько своих детей. При этом «герои» не забывают забрать драгоценные слоновые бивни.

Интернет-пользователи, обсуждая видео, выразили мнение, что образ плывущих на лодке музыкантов слишком похож на приплывающих в Европу беженцев. А поведение героев клипа схоже с «заигрыванием» европейских властей с мигрантами, не желающими социализироваться в новых странах.

17 мая состоялась официальная премьера седьмого студийного альбома немецкой группы. В пластинку вошли 11 песен. Как сообщал News.ru, Ausländer стал третьим клипом с нового альбома. Ранее Rammstein выпустил клипы на композиции Deutschland и Radio.

Этим летом немцы выступят в России: 29 июля состоится концерт в Москве, а 2 августа — в Петербурге.

Как сообщалось ранее, первый клип с нового альбома стал причиной скандала еще за несколько дней до официальной премьеры. После того, как в Сети был опубликован тизер ролика, группу обвинили в том, что они используют тему Холокоста в развлекательных целях.