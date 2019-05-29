Глава ДНР оценил действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе

Донецк, 29 мая. Шаги, предпринимаемые президентом Украины Владимиром Зеленским по улучшению ситуации в Донбассе, заметно отличаются от заявлений, которые он озвучил во время инаугурационной речи. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Как мы видим, его действия, конкретные шаги уже отличаются от того, что он заявлял во время инаугурации. И сейчас мы видим, что чтобы действительно речь зашла о прекращении огня, боевых действий, нужно делать что-то другое», ― сказал он.

Как указал Пушилин, обеспечить прекращение огня в Донбассе способны лишь жесткие меры в отношении украинских радикалов, однако, по всей видимости, сейчас таких возможностей у Зеленского нет.

Также Пушилин отметил, что у ДНР нет контактов с украинскими властями. Кроме того, не наблюдается прогресса в пане выполнения Минских соглашений. Более того, Пушилин сравнил действия новой украинской администрации с определенными манипуляциями, которые совершал бывший президент Петр Порошенко, пишет газета «Известия».

Напомним, что во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что «готов на все», чтобы прекратить огонь в Донбассе. По его словам, именно это — первая задача, которую он ставит перед собой. В ответ присутствующие в Раде разразились аплодисментами. Зеленский заверил, готов пожертвовать своим рейтингом и постом, лишь бы достичь мира на юго-востоке страны, подчеркнув, что не отдаст «своих территорий».