Курц объяснил, почему отказался стать врио канцлера Австрии

Вена, 29 мая. Бывший канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц отказался временно исполнять обязанности канцлера после отставки правительства, так как посчитал, что парламент может счесть «провокацией» занятие Курцем этой должности.

Правительство Австрии было освобождено от своих обязанностей в этот вторник федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Причиной стал вотум недоверия, вынесенный канцлеру парламентом Австрии.

Согласно регламенту, до назначения временного кабинета министров, который будет управлять страной до досрочных выборов в сентябре этого года, все ушедшие в отставку члены правительства будут исполнять свои обязанности на протяжении нескольких дней. Однако Курц передаст свои обязанности на короткое время вице-канцлеру Хартвигу Легеру. Как заявил Ван дер Беллен, он рассчитывает назначит временного канцлера в течение недели.

Курц подчеркнул, что обсуждал свою отставку с федеральными президентом.

«Мы также решили, что будет иметь смысл на несколько дней нынешнее правительство временно наделить обязанностями. Мы также вместе решили, что парламент, вероятно, сочтет провокацией, если на следующий день после голосования за отстранение я буду представлять Австрию [на саммите] в Брюсселе», ― подчеркнул Курц.

Он добавил, что считает назначение Легера – правильным решением, позволившим избавиться от эмоций.

Напомним, за неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы, в которых утверждали, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей «россиянкой», которая в итоге оказалась гражданкой Латвии. Кадры встречи были сделаны в 2017 году на Ибице. В тот момент Штрахе еще не был вице-канцлером государства. По данным средств массовой информации, речь якобы шла об оказании ему возможной материальной помощи на парламентских выборах.