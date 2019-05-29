Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию

Токио, 29 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в среду с рабочим визитом в Японию. Глава Минобороны примет участие в переговорах в формате «2+2» вместе с представителями глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская, стороны обсудят «вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в регионе».

На переговорах также будут обсуждаться состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Как сообщало агентство Киодо, министр обороны Японии Такэси Ивая заявил ранее, что хочет обсудить с Шойгу вопросы в области обороны и безопасности. По его словам, в ходе переговоров, хотелось бы «создать отношения доверия».

На вопрос о Курильских островах Ивая лишь подтвердил позицию Японии, которая заключается в том, чтобы продолжать «упорные переговоры с тем, чтобы решить проблему и подписать мирный договор».

Россия и Япония несколько десятилетий ведут дискуссию о заключении между собой мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главное препятствие для подписания договора — вопрос о принадлежности южных островов Курильской гряды, вошедших в состав СССР по окончании войны.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин объявил о возобновлении переговоров с Японией по Курилам на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Российский лидер договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ о разработке механизма решения спорного вопроса.