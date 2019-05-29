Климкин рассказал, как решение трибунала ООН «сломало российскую логику»

Киев, 29 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что решение Международного трибунала ООН «нарушило планы» России. По его словам, Москва якобы планировала использовать задержанных украинских моряков как «разменную монету».

«Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре», — написал Климкин.

Он пообещал обязательно вернуть моряков домой.

Напомним, что Международный трибунал по морскому праву в субботу потребовал от российских властей освободить задержанных моряков, а также украинские корабли. При этом в постановлении не указано требование о прекращении уголовного дела в отношении моряков. Также по решению трибунала Москва и Киев должны предоставить отчеты по событиям в Керченском проливе до 25 июня,

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой могут возобновиться, если Москва выполнит решение трибунала, сообщают «Известия».

В МИД РФ подчеркнули, что трибунал не имеет юрисдикции рассматривать этот вопрос. Дипломаты отметили, что Москва продолжить отстаивать свою позицию по делу о провокациях в Керченском проливе.

Как сообщает RT, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон надеется на изменение позиции Москвы по задержанным морякам.

Напомним, что три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года зашли во временно закрытую акваторию Черного моря. Они нарушили государственную границу России, выполняли опасные маневры и не подчинялись требованию российских пограничников остановиться. Позже корабли были задержаны, а моряки помещены под стражу. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Газета.ru».