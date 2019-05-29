Facebook удалил более 50 «недостоверных» аккаунтов, связанных с Ираном

Вашингтон, 29 мая. Администрация Facebook удалила более пятидесяти аккаунтов из Ирана, посчитав их «недостоверными». Об этом сообщает пресс-служба компании в релизе, опубликованном на официальном сайте.

«Сегодня мы удалили 51 аккаунт в Facebook, 36 страниц, семь групп и три аккаунта в Instagram, вовлеченных в недостоверное поведение и созданных в Иране. Люди, которые стоят за этой активностью, которая также была замечена на других интернет-платформах и вебсайтах – дезинформировали людей о том, кем они являются и что они делают», ― сообщили в пресс-служба Facebook.

Руководство американской корпорации утверждает, что владельцы этих аккаунтов якобы выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, учеными, иранскими диссидентами и некоторыми другими публичными фигурами. Их страницы велись на английском или арабском языке и «не специализировались на определенной стране».

Также руководство Facebook вменило в вину владельцам заблокированных аккаунтов, что те обсуждали политику США или Великобритании, а также отдельные аспекты общественной жизни этих стран, ислам, и влияние Саудовской Аравии на Ближний Восток.

Напомним, что в этом году Facebook заблокировал пост блогера Сергея Колясникова (Zergulio), содержащий поздравление с Днем защитника Отечества в соцсети Facebook. По его словам, его сообщение содержало просто «совершенно обычное поздравление» с «интересными стихами».