Туск назвал Brexit «вакциной против антиевропейской пропаганды»

Брюссель, 29 мая. В ходе выборов в Европарламент подавляющее большинство проголосовали за более эффективный единый ЕС, заявил глава Евросовета Дональд Туск, добавив, что Brexit был вакциной от антиевропейской пропаганды.

Туск после неформального саммита ЕС выразил удовлетворение самой высокой за последние 25 лет явкой на выборах в Европарламент. По его словам, по итогам выборов, ЕП будет более представительным.

По мнению Туска, подавляющее большинство проголосовало «за более эффективный, сильный и единый ЕС». Он обратил внимание на то, что некоторые партии «отказались от своих антиевропейских лозунгов и представили себя как реформаторов ЕС».

«Поскольку европейцы видят, что означает Brexit на практике, они также делают выводы. Brexit был вакциной против антиевропейской пропаганды и фейк-ньюз», — заявил политик.

Напомним, летом 2017 года британские власти начали переговоры о выходе Великобритании из ЕС. Итоговый документ должен был быть утвержден к началу осени 2018 года. В ноябре 2018 года Брюссель и Лондон согласовали предварительный вариант соглашения о Brexit, который включал механизмы экономических взаимоотношений после Brexit. Однако депутаты парламента Британии отказались поддержать данное соглашение. Процесс выхода Великобритании из состава ЕС должен был полностью завершиться к маю 2019 года.

Выборы в ЕП прошли 23-26 мая. Согласно предварительным итогам, две ведущие партии потеряли совместное большинство мандатов. «Европейская народная партия» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» занимают первое и второе место. Третье место у «Альянса либералов и демократов за Европу» и у «Вперед, республика» французского лидера Эммануэля Макрона. Эти две партии объединились перед выборами, они получили 108 мандатов. Евроскептики и националисты усилили свое влияние, получив совместно 108 мест в ЕП.

Комментируя итоги голосования, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что «выборы в Европарламент отражают запросы и чаяния тех людей, которые хотят изменений». При этом он добавил, что никто не сможет дать ответ насколько эти запросы будут выполнены.