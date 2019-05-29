ЕС призвал Белград и Приштину к сдержанности после вторжения косовского спецназа

Брюссель, 29 мая. Европейский союз призвал Белград и Приштину к сдержанности в связи с событиями в непризнанной Республике Косово.

«Мы поддерживаем связь с руководством в Приштине и Белграде и призываем к максимальной сдержанности», — заявил представитель ЕС журналистам ТАСС.

Напомним, что ситуация в Косово обострилась 28 мая. Спецназ непризнанной республики вошел в северные муниципалитеты Косово и Метохии. Он задержал 28 человек, среди которых оказался сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косове, россиянин Михаил Краснощеков. По словам президента Сербии Александра Вучича, во время спецоперации россиянина избили. В миссии ООН заявили, что Краснощеков находится в больнице. Кроме того, от действий полицейского спецназа Косово пострадали двое сербов, у них легкие ранения.

Позже глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил, что россиянин сопротивлялся действиям полицейских. Он подчеркнул, что операция проходила на обширной территории Косово, в результате были задержаны должностные лица и граждане разных стран, сообщают «Известия».

«Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», — заявил Тачи.

В МИД РФ назвали задержание россиянина «вопиющим фактом». Дипломаты подчеркнули, что эти действия являются проявлением «провокационной линии косовоалбанской верхушки».

Отметим, что сербский президент Александр Вучич после инцидента отдал приказ Вооруженным силам Сербии и спецназу МВД находится в полной боевой готовности, сообщает RT.