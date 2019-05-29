Эксперт покинул студию «России 1» после спора о Саакашвили

Москва, 28 мая. В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошел спор российского и украинского политологов Николая Платошкина и Александра Семченко. Эксперты разошлись во мнениях относительно решения украинского президента Владимира Зеленского вернуть Михаилу Саакашвили гражданство Украины.

Платошкин одобрил решение Зеленского, поддержав возвращение паспорта Саакашвили.

«Практика показывает, что везде, где Саакашвили, — там хайп, бардак и раздрай. Это здорово», — отметил российский политолог.

Его украинский оппонент нашел это заявление возмутительным, после чего перешел к оскорблениям российского эксперта. Возмущенный Платошкин покинул студию.

Телеведущая Ольга Скабеева попыталась объяснить позицию Платошкина после его ухода – по ее мнению, он критиковал не украинский народ, а власти и проводимую ими политику.

Напомним, экс-губернатор был лишен украинского паспорта в июле 2017 года. Поводом для подобного решения стали ложные данные, которые политик указал в своей анкете при переезде на Украину. Он сообщил, что не находится под следствием, однако на деле был фигурантом уголовного дела в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе принял решение восстановить украинское гражданство Саакашвили.