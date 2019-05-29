Макрон назвал условие для проведения переговоров в «нормандском формате»

Париж, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности созвать встречу в «нормандском формате» (Франция, Германия, РФ и Украина), как только для этого сложатся политические условия.

«Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу как только представится возможность», — сообщил Макрон журналистам после неофициального саммита ЕС.

Макрон уточнил, что в скором времени ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. И «как только политические условия будут готовы с этой стороны», будет организованна встреча в «нормандском формате».

Ранее возможность встречи в данном формате прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, новая встреча в «нормандском формате» возможна после того, как будет сформирована команда нового президента Украины.

При этом он отметил, что сейчас необходимо понять, насколько новый глава Украины готов выполнять минские соглашения. Песков подчеркнул, что Россия рассматривает возможность новой встречи в «нормандском формате» и считает переговоры в таком формате безальтернативными.

Страны «нормандской четверки» являются гарантами реализации минских соглашений, призванных мирным путем урегулировать конфликт в Донбассе. Однако после подписания договора украинская сторона не выполнила практически ни один пункт соглашения, что загнало мирный процесс в тупик. Обстрелы украинской армии продолжаются в городах Донбасса по настоящий день.