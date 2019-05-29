Составлен топ-10 самых фотографируемых мест в мире

Москва, 29 мая. Российские путешественники проголосовали за самые фотографируемые мировые достопримечательности.

Как сообщает Skyscanner, первую строчку рейтинга занимает одна из самых знаменитых башен в мире — Эйфелева. Свои голоса за нее оставили 18% участников опроса. На втором месте расположилась Каппадокия — живописная скалистая местность в Турции, за которую проголосовали 15% респондентов. Третью строчку занимает Колизей, который главным туристическим фотообъектом назвали 13% участников опроса.

Московская Красная площадь расположилась в рейтинге на четвертом месте (12%). В десятку также вошли Таймс-сквер в Нью-Йорке, Парк Гуэль в Барселоне, небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме, Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге.

Ранее, как сообщал НСН, в АТОР составили рейтинг стран Евросоюза, чаще других отказывающих россиянам в выдаче виз. Лидирует в списке Норвегия, где россиянам отклонили 17,85% заявок за 2018 год. На втором месте расположилась Бельгия (3,35%), на третьем — Германия (3,32%). В пятерку также вошли Нидерланды и Польша.

Наиболее гостеприимными для россиян оказалась Испания, Италия и Франция.

По данным АТОР, Таиланд, Турция и Германия входят в топ-3 стран, куда чаще ездили российские туристы в первом квартале текущего года. За первые четыре месяца 2019 года российские путешественники совершили порядка 8,4 млн поездок в 175 государств. В топ-10 лидеров по объемам выехавших также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Вьетнам, Испания, Чехия, Франция и Индия.