Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины и понадеялся на новый транш

Киев, 29 мая. Украина продолжит оставаться надежным партнером Международного валютного фонда, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями миссии международной организации. По его словам, Киев продолжит выполнять свои обязательства; кроме того, он выразил надежду, что парламент нового созыва обеспечит основу для приема новых траншей.

«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда являлся надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке. Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства», ― заявил Зеленский в ходе встречи.

Кроме него в переговорах приняли участие глава Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.

Зеленский выразил сожаление тем фактом, что действующая Верховная рада медлит с принятием реформаторских законопроектов. Украинский президент предположил, что новый парламент будет действовать активнее.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Зеленский подверг жесткой критике действующий украинский парламент за нежелание принимать реформаторские законопроекты.

Напомним, что еще до президентских выборов постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман провел встречу с Владимиром Зеленским. В ходе своей встречи Люгман и Зеленский обсудили программу сотрудничества фонда с Украиной. Однако, как показало время, переговоры ни к чему не привели.