В России улучшилось качество топлива

Москва, 29 мая. Специалисты Росстандарта объявили об улучшении ситуации с качеством топлива на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Так, в 2018 году и по итогам пяти месяцев 2019 года были выявлены нарушения по физико-химическим свойствам топлива в 9% случаев. В 2015 году таких нарушений фиксировалось 20% случаев, в 2016 — 12%.

Специалисты проверили 366 АЗС в период с января по май 2019 года. Было выявлено 33 нарушения.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что тревога независимых АЗС о возможном росте цен на топливо является преждевременной. По его словам, правительство мониторит ситуацию на рынке. Козак уточнил, что биржевые цены немного поднялись, это связно с ростом мировых цен на топливо.

Напомним, что правительство продлило заморозку цен на бензин еще на три месяца. Именно на этот срок достигнуты договоренности с нефтяными компаниями, сообщает «Газета.ru».

Автомобильные эксперты рассказали, сколько автомобиль может проехать после того, как загорится сигнал об отсутствии бензина в баке. Они напомнили, что датчик находится на определенном уровне, а не на дне бензобака. Это сделано для того, чтобы водитель мог добраться до ближайшей заправки. У большинства автомобилей такой запас составляет 40-50 километров. Ряд габаритных внедорожников, кроссоверов и минивэнов могут преодолевать до 100 километров. Аварийный запас зависит от скорости и включенного оборудования.