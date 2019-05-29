Экс-пресс-секретарь Порошенко отреагировал на «кражу» серверов СНБО

Киев, 29 мая. Бывший пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко опроверг информацию об исчезновении серверов с секретной информацией.

По его словам, компьютерная техника в ситуационной комнате в администрации президента была арендована на деньги Порошенко. После смены власти она была возвращена владельцу. Он подчеркнул, что сервера обеспечивали доступ к информации в Пограничной службе, СБУ или налоговой, а на самом оборудовании не было каких-либо секретных сведений.

Цеголко подчеркнул, что в СНБО есть ситуационный центр с конфиденциальным серверами.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что сервера с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты СНБО. Позже бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на видеозаписях, которые предоставил Данилюк, сняты помещения администрации президента Украины на улице Банковой.

«Главный ситуационный центр СНБО и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме», — написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО 28 мая. Чиновник в 2014 году работал представителем президента Украины в правительстве, позже был заместителем главы администрации президента. С апреля 2016 года по июнь 2018 года он занимал пост министра финансов, затем Верховная рада по просьбе премьер-министра Владимира Гройсмана отправила министра в отставку, сообщают «Известия».