В «Оппозиционной платформе» объяснили, почему будут голосовать за отставку Гройсмана

Киев, 28 мая. Члены партии «Оппозиционная платформа» будут голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, поскольку при нем на Украине проводилась жесткая и непрофессиональная политика, сообщила депутат Верховной рады Украины Наталия Королевская.

В эфире телеканала NewsOne Королевская подчеркнула, что на Украине «показали непрофессиональную и жесткую политику за последние пять лет, а особенно за эти три года, при Гройсмане».

«Вот такая несправедливость, когда те, кто богател, богатели при его правительстве и забирали деньги у самых незащищенных людей. Именно поэтому мы будем голосовать за его отставку», — заявила депутат.

Ранее во вторник коллега Королевской по партии Василий Нимченко выразил мнение, что отчета о проделанной работе от правительства Гройсмана не будет, поскольку «отчитываться не о чем», а сам политик может лишь «выйти и покаяться».

Гройсман объявил об отставке 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского, который распустил украинский парламент. 23 мая Рада зарегистрировала заявление премьер-министра. Как отметил спикер украинского парламента Андрей Парубий, на рассмотрение данного вопроса Раде дается 10 дней, согласно украинскому законодательству.

Премьер-министр приступил к своим обязанностям 14 апреля 2016 года, сменив своего предшественника Арсения Яценюка. Как сообщает «Царьград», на момент вступления в должность он воспринимался как человек Петра Порошенко. В качестве вице-премьера Гройсман стал автором реформы децентрализации. Реформу он продолжил и в новом статусе, а также начал проводить неоднозначные пенсионную, медицинскую и образовательную реформы.