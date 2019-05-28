Правозащитники предупредили о подготовке боевиками «Ан-Нусры» химатаки в Алеппо

Дамаск, 28 мая. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) намерены устроить химическую атаку в жилых кварталах сирийского города Алеппо. А также у позиций сирийских войск. Об этом сообщает глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

По его данным, террористы уже готовят заминированные автомобили, а также ракеты типа «Град» и «Слон» (сирийского производства), заряженные боевыми отравляющими веществами.

«Информация следующая: террористы «Джебхат Ан-Нусра» готовят заминированные машины с зарядами, начиненными хлором, белым фосфором и фосфатами, запрещенными международной конвенцией, а также ракеты «Град» и «Слон» с боеголовками, оснащенными отравлявшими веществами, для атак в жилых кварталах мирного города», ― заявил Казем, рассказывая о готовящейся атаке в Алеппо.

По данным его организации, химическое оружие может быть применено боевиками в кварталах Халеб Аль-Джадид, а также Аль-Мухандисин и Аз-Захра. Склад с отравляющими веществами был подготовлен боевиками в десяти километрах к западу от Алеппо. Он находится внутри ресторана рядом с КПП на дороге Ас-Салям, где останавливаются боевики из большинства террористических группировок. Еще одна партия химикатов была доставлена на продовольственный склад ранним утром 21 мая.

Ранее о подготовке химической атаки боевиками сообщали жители города Серакиб, расположенного на юго-востоке от Идлиба. По их словам, исламисты намереваются перевезти на будущее место происшествия обломки российских авиационных фугасных боеприпасов и использовать отравляющие вещества. Это свидетельствует о том, что джихадисты планируют обвинить в проведении химатаки ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.