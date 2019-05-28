В Китае назвали «технологическим чудом» проект российского авианосца-катамарана

Москва, 28 мая. Китайский портал Sohu назвал «технологическим чудом» проект российского двухкорпусного авианосца.

Речь идет о проекте Крыловского государственного научного центра, сотрудники которого разработали концепцию авианосца катамаранного типа. Как сообщает портал «ПолитРоссия», опубликовавший перевод статьи китайского Sohu, журналисты обратили внимание на то, что идея двухкорпусного авианосца позволила бы разместить огромное количество палубной авиации на борту корабля, а также мощного вооружения, что сделало бы авианосец-катамаран настоящей плавучей крепостью.

Эксперты при этом отметили недостатки судов катамаранного типа: при плохих погодных условиях они могут быть буквально разорваны пополам. Это стало главной причиной отказа США от подобного проекта.

Китайские специалисты подчеркивают, если российские судостроители смогут воплотить проект в жизнь, они продемонстрируют всему миру технологическое превосходство России, поскольку такой авианосец станет первым в истории.

Ранее «Царьград» сообщал, что новый проект российского авианосца получил уникальную подводную часть в виде полукатамарана, такая схема для авианесущих кораблей еще не предлагалась. Если сами катамараны имеют два параллельных корпуса, соединенных общей платформой, то в новом авианосце два отдельных корпуса корабля в корме к носовой части сходятся в один.

Отметим, ранее президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что перспективный атомный авианосец России сможет нести ударные беспилотники. Комментируя данное сообщение, военный аналитик Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей выразил уверенность, что использование ударных БПЛА на новом авианосце России, позволит военному ведомству РФ сохранять жизни летчиков ВКС РФ.

Дандыкин подчеркнул, что «использование ударных беспилотников на новом корабле — это будущее, минуть которое не получится».