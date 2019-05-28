Глава СНБО Украины назвал вопрос транзита российского газа «серьезным вызовом»

Киев, 28 мая. Вопрос транзита российского газа через Украину является одним из наиболее важных вызовов к настоящему времени, заявил новый секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

«В этом году у нас достаточно серьёзные вызовы по транзиту [российского газа] через Украину. Сейчас я буду именно этим вопросом заниматься. Это вопрос не только экономический, но и геополитический», — заявил Данилюк.

В начале мая Данилюк подчеркнул, что позиция Украины в вопросе продления контракта на транзит российского газа через Украину во много будет зависеть от позиции США. В то же время, в руководстве «Нафтогаза» признали, что вероятность прекращения транзита через Украину в 2020 году весьма велика.

Россия в свою очередь указали, что готова провести следующий раунд трехсторонних переговоров с Украиной и Евросоюзом по вопросу транзита газа, пишет RT. Как ранее отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, Киев не располагает планом «Б» на случай провала этих переговоров.