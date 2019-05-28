Захарова ответила львовским депутатам, призвавших Зеленского «не говорить по-русски» 

Москва, 28 мая. Закон о языке на Украине не нужен никому, кроме националистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя русскую речь президента Украины Владимира Зеленского.

Во вторник областная администрация Львова обратилась к Зеленскому с требованием публично говорить только на украинском языке.

Захарова на своей странице в Facebook обратилась к представителям Львовской администрации, напомнив им, что за Зеленского, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорившего на русском языке, проголосовали 13,5 млн украинцев.

«Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен», — подытожила Захарова.

Верховная рада 25 апреля приняла закон об украинском языке, 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Зеленский, который вступил в должность президента Украины 20 мая, в своих выступлениях не раз использовал русский язык. Даже на своей инаугурации в Верховной раде при произнесении речи политик несколько раз переходил с государственного языка на русский, пытаясь донести свои мысли до русскоязычных украинцев.

Этот поступок крайне не понравился депутату Олегу Ляшко, который на торжественной церемонии в Раде не смог удержаться, чтобы не прервать речь президента Украины и не упрекнуть его в том, что он перешел на русский язык. После замечания Зеленский «поблагодарил» Ляшко за то, что он продолжает делить людей на правильных и неправильных.