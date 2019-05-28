В СНБО заявили о пропаже серверов с секретной информацией

Киев, 28 мая. Серверы, содержащие секретную информацию, пропали из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины после вступления в должность нового президент Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

«Месяц назад она (ситуационная комната СНБО, ― Прим.ФАН) выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены», ― заявил он в своем видеообращении в социальной сети Facebook.

Данилюк был назначен на должность секретаря СНБО в этот вторник. В 2014 году Данилюк стал представителем президента Украины в правительстве, затем — заместителем главы администрации президента, а затем — министром финансов. На этом посту чиновник проработал с апреля 2016 по июнь 2018 года, когда Верховная рада по просьбе премьер-министра Владимира Гройсмана не отправила министра в отставку.

Ранее Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Секретарь СНБО не сомневается, что партнеры поддержат Украину, если Киев будет настроен на перемены. По мнению политика, Украина нуждается в этих международных организациях, так как многие реформы в государстве не завершены, а для их реализации нужны средства.