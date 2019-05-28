Егор Крид рассказал о своем уходе от Тимати

Москва, 28 мая. Российский певец Егор Крид дал большое интервью журналисту Юрию Дудю, в котором подробно рассказал, почему решил покинуть лейбл Black Star.

После семи лет сотрудничества с лейблом Тимати Крид решил не продлевать контракт, поскольку, по его словам, перерос его. По словам музыканта, он сам пишет свои песни, занимается монтажом клипов, поэтому не хочет работать «под продюсером».

«Несмотря на то, что люди воспринимают меня спокойным, тихим, такая вылизанная картинка, но у меня есть яйца. Если я поставлю себе цель, я буду ее добиваться», — отреагировал музыкант на вопрос Дудя о том, как ему удалось сохранить права на сценический псевдоним.

Музыкант также отметил, что в первые годы он с лейбла получал 30-50 тыс. рублей , а руководство Black Star хотело с ним распрощаться по причине «отсутствия прибыли».

Крид также прокомментировал сообщения о своем знакомстве с супругой российского бизнесмена Бориса Ротенберга Кариной, передает Культуромания. Музыкант сравнил себя с Иосифом Кобзоном, который известен общением со спортсменами, депутатами и актерами, и отметил, что так должен поступать любой крупный артист.

Ранее Тимати на своей странице в Instagram разместил видео, где объяснил информацию о выходе Крида из Black Star. В частности, репер прокомментировал слухи о том, что выкупить псевдоним Криду помог весьма богатый человек — Борис Ротенберг. Как передавал телеканал «360», Тимати заявил, что «Бориса Романовича в этой сделке не было».

Напомним, группа компаний Black Star российского певца Тимати занимается не только музыкальными проектами. Они запустили Black Star Gaming по организации турниров и формированию собственной профессиональной лиги по киберспорту.