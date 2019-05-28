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Рассекречены опции новой iOS 13

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Рассекречены опции новой iOS 13

Нью-Йорк, 28 мая. За неделю до официальной презентации Apple ресурс 9to5Mac опубликовал скриншоты мобильной платформы iOS 13, которую компания собирается представить на открытии конференции для разработчиков WWDC 2019. 

Одной из центральных новинок стало появление «темной темы», которую можно будет включить в настройках смартфона. Фон интерфейса получит черный цвет, который облегчит чтение в темное время суток и замедлит разрядку аккумулятора. 

Слегка изменится интерфейс скриншота: документ представлен на фоне размытых обоев, внизу располагаются новые иконки инструментов.

В одно объединятся такие приложения как «Найти iPhone» и «Найти друзей». Приложение теперь носит название Find My.

Рассекречены опции новой iOS 13

Неделей ранее News.ru сообщал, что база данных Евразийской экономической комиссии пополнилась несколькими устройствами Apple: компания зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Большое количество зарегистрированных девайсов связано с различными вариантами одних и тех же «яблочных» смартфонов.

Три следующих iPhone должны получить новый процессор А13. Младшая модель выйдет с двойной камерой, в то время как iPhone 11 и Max 11 впервые получат тройную основную камеру.

Во вторник неожиданно для всех Apple представила обновленный iPod Touch. Это первое обновление плеера с 2015 года. Главным нововведением стал процессор Apple A10 Fusion, который использовался еще в iPhone 7, передавал Ридус. Работает плеер под управлением iOS 12. 

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Автор: Олеся Волкова
Источник: 9to5Mac
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