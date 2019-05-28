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Зеленский раскритиковал Раду за неспособность реализовывать реформы

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Зеленский раскритиковал Раду за неспособность реализовывать реформы

Киев, 28 мая. Верховная рада Украины не в состоянии принимать реформаторские законопроекты, заявил президент страны Владимир Зеленский во время переговоров с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Зеленский подчеркнул, что МВФ всегда был надежным партнером Украины в те время, когда страна нуждалась в поддержке. Он добавил, что Киев намерен оставаться таким партнером, который выполняет свои обязательства. Однако Зеленского не устраивает, как функционирует текущий парламент Украины.

«К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами», ―  приводит слова украинского президента его пресс-служба.

Как объяснил Зеленский, решение о роспуске Верховной рады было принято им в связи с тем, что ее нынешний состав потерял возможность «принимать ответственные решения». Он рассказал, что его команда подготовила новый законопроект, предусматривающий ответственность за незаконное обогащение и надеется, что Рада одобрит этот документ. Если же этого не произойдет, то, по словам Зеленского, Украина получит еще одно доказательство того, что действующий парламент – «нетрудоспособен».

По словам пресс-службы президента, МВФ высказал готовность продолжать обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной. Зеленский отметил, что Украина продолжит переговоры сразу после парламентских выборов.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: ТАСС
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