В Москве наградили выдающихся мужчин. ФАН-ТВ

Церемония вручения премии Successful Men Awards прошла в столице в «Басманов Hall». Победителей выбирали в различных номинациях: бизнес, наука, искусство, творчество и спорт. Оргкомитет получил более тысячи заявок на участие. Конкурсанты представили свои достижения, а, главное, написали эссе о том, какими качествами должен обладать настоящий современный мужчина.

«Я думаю, что самое главное качество для мужчины и для любого человека — чувство юмора. Если оно есть, то человек, собственно, может называться человеком. Если его нет, то все очень сложно», — считает музыкант Родион Газманов.

Конкурсантов оценивали опытные телевизионщики — ведущие, продюсеры, спортсмены, артисты и даже психологи. Таким образом, организаторы привлекают внимание к малому и среднему бизнесу, а также создают образ современного мужчины — успешного и всесторонне развитого.

«Я, действительно, впервые в такой роли. Для меня это волнительно, потому что понятие успешности очень сложное. Мне кажется, каждый человек, который старается, стремится к реализации своей мечты, он уже успешен, потому что он поставил цель и к ней идет, — отмечает телеведущая и член жюри Камила Тилова.

Премия вручается впервые, однако в планах организаторов сделать ее ежегодной. Стоит отметить, осенью подобные награды получили успешные женщины. А некоторые продолжают получать, стоя за спинами своих мужей.

«Наград, действительно, у меня очень много в жизни. Но мне кажется, самая большая и самая значимая медаль моей жизни — это моя семья и мои дети», — подчеркивает фигурист, Олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Гости вечера также отметили возможность познакомиться с многогранностью сфер развития успешных людей. Ведь помимо уже заслуживших известность художников, спортсменов и музыкантов, жюри также отметили предпринимателей — тех, кто обычно остается в тени своего дела, а также блогеров, которые уже заслужили уважение и доверие огромной аудитории.