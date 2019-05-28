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Зеленский готовится к первому зарубежному визиту в Брюссель

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Зеленский готовится к первому зарубежному визиту в Брюссель

Киев, 28 мая. Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня совершит свой первый визит в Брюссель в качестве официального лица.

Как сообщают украинские СМИ, глава государства встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером. Также не исключено, что Зеленский проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Накануне замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Германия станет одной из первых стран, которую Зеленский посетит с рабочим визитом. Отметим, что на прошлой неделе украинский лидер уже провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политики обсудили двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в Донбассе. Стороны сошлись во мнении о необходимости полной реализации минских соглашений. 

Кроме того, во вторник президент Украины встретился с миссией МВФ. По итогам переговоров администрация Зеленского объявила, что сотрудничество между Киевом и его основным международным кредитором будет продолжено. Украина в свою очередь гарантирует исполнение взятых на себя обязательств.

Напомним, что на прошедших в марте-апреле президентских выборах Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко — 24,45%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил более 48%. Президент РФ Владимир Путин назвал результаты украинских выборов «провалом политики Порошенко».        

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Автор: Антон Соколов
Источник: Радио Свобода
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