Сирия, 29 мая. ВВС Сирии нанесли удары по расположениям террористов к западу от Алеппо и на юге провинции Идлиб. Подпольные ячейки ИГИЛ1 совершили серию атак против SDF**** в Ракке. Пожар охватил еще 500 гектаров земель в оккупированных курдами районах на севере Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по террористам на юго-западе Идлиба ракетами и авиацией.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): совершило серию атак против SDF в Ракке силами своих подпольных бандгрупп.

Курды: не справляются с усиливающимися пожарами на севере провинции Дейр-эз-Зор; обещают заняться восстановлением города Хаджин.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с союзными группировками подверглась налетам ВВС Сирии в окрестностях Аль-Атариба.

Провинция Алеппо

Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам террористов к западу от Алеппо. Бомбардировкам, по информации портала Baladi News, подверглись укрепрайоны боевиков в окрестностях города Аль-Атариб. Данных о масштабе урона, причиненного радикалам, оппозиционное агентство не сообщает. Данный населенный пункт является стратегическим форпостом джихадистов. В начале текущего года на этом направлении закрепились бандгруппы «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой», которые выбили из районов города боевиков протурецких антиправительственных формирований.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новые пожары захватили еще порядка 500 гектаров сельскохозяйственных земель на севере провинции Дейр-эз-Зор в зоне оккупации Демократических сил Сирии (SDF). Наиболее крупные очаги возгорания были зафиксированы у поселков Аль-Халави и Рушид, передает местный новостной Twitter-ресурс (@DeirEzzor24). Ранее портал SOHR также писал о распространении пожаров на границе Ракки и Алеппо из-за неспособности так называемых пожарных команд из состава курдских группировок оперативно потушить огонь.

Согласно сведениям подконтрольного курдам информагентства Hawar, так называемое местное самоуправление в Хаджине, состоящее преимущественно из радикалов SDF, намерено создать и претворить в жизнь программу по восстановлению города и возвращению местных жителей в свои дома. Напомним, населенный пункт в ходе долгих месяцев штурма был почти стерт с лица земли авиацией западной коалиции во главе с США. Так же, как и Ракка, после захвата которой курдские главари и американцы не раз говорили о намерении возродить город, но до сих пор нисколько не реализовали эти обещания.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) выпустили несколько ракет по расположениям террористов на окраинах населенного пункта Кафр Саджна, находящегося в юго-западной части провинции Идлиб, передает канал в Twitter Macro Media Center. Кроме того, по его информации, вертолеты ВВС САР между тем совершили налеты на командные пункты джихадистов недалеко от соседнего города Аш-Шейх Мустафа. Данные о населенном исламистам уроне в настоящий момент устанавливаются. Эти обстрелы и бомбардировки позиций радикалов стали реакцией правительственных сил САР на регулярные нарушения боевиками гуманитарной паузы, которые сопровождаются жертвами среди мирных жителей в Скальбии и других прифронтовых городах на северо-западе соседней Хамы.

Провинция Ракка

Члены подпольных бандформирований «Исламского государства» совершили серию нападений на бойцов «Демократических сил» в центральных кварталах Ракки. В результате, как сообщает на своей странице в сети Twitter (@Ben_Johnson_85) военный источник, были убиты 15 радикалов SDF. Связанные с ИГИЛ медиапорталы вскоре подтвердили причастность боевиков террористической организации к данным убийствам. Стоит отметить, что в результате деятельности «спящих ячеек» джихадистов нередко гибнут и гражданские лица. Причем эти подпольные отряды исламистов активно действуют почти во всех районах на северо-востоке Сирии, где незаконно располагаются курдские бандгруппы и их американские кураторы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)