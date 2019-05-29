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Сирия новости 29 мая 07.00: ВВС САР ударили по террористам в Алеппо и Идлибе, серия атак ИГ* на SDF в Ракке

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ВВС Сирии

Сирия, 29 мая. ВВС Сирии нанесли удары по расположениям террористов к западу от Алеппо и на юге провинции Идлиб. Подпольные ячейки ИГИЛ1 совершили серию атак против SDF**** в Ракке. Пожар охватил еще 500 гектаров земель в оккупированных курдами районах на севере Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по террористам на юго-западе Идлиба ракетами и авиацией.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): совершило серию атак против SDF в Ракке силами своих подпольных бандгрупп.

Курды: не справляются с усиливающимися пожарами на севере провинции Дейр-эз-Зор; обещают заняться восстановлением города Хаджин.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с союзными группировками подверглась налетам ВВС Сирии в окрестностях Аль-Атариба.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам террористов к западу от Алеппо. Бомбардировкам, по информации портала Baladi News, подверглись укрепрайоны боевиков в окрестностях города Аль-Атариб. Данных о масштабе урона, причиненного радикалам, оппозиционное агентство не сообщает. Данный населенный пункт является стратегическим форпостом джихадистов. В начале текущего года на этом направлении закрепились бандгруппы «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой», которые выбили из районов города боевиков протурецких антиправительственных формирований.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Новые пожары захватили еще порядка 500 гектаров сельскохозяйственных земель на севере провинции Дейр-эз-Зор в зоне оккупации Демократических сил Сирии (SDF). Наиболее крупные очаги возгорания были зафиксированы у поселков Аль-Халави и Рушид, передает местный новостной Twitter-ресурс (@DeirEzzor24). Ранее портал SOHR также писал о распространении пожаров на границе Ракки и Алеппо из-за неспособности так называемых пожарных команд из состава курдских группировок оперативно потушить огонь.

Согласно сведениям подконтрольного курдам информагентства Hawar, так называемое местное самоуправление в Хаджине, состоящее преимущественно из радикалов SDF, намерено создать и претворить в жизнь программу по восстановлению города и возвращению местных жителей в свои дома. Напомним, населенный пункт в ходе долгих месяцев штурма был почти стерт с лица земли авиацией западной коалиции во главе с США. Так же, как и Ракка, после захвата которой курдские главари и американцы не раз говорили о намерении возродить город, но до сих пор нисколько не реализовали эти обещания.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) выпустили несколько ракет по расположениям террористов на окраинах населенного пункта Кафр Саджна, находящегося в юго-западной части провинции Идлиб, передает канал в Twitter Macro Media Center. Кроме того, по его информации, вертолеты ВВС САР между тем совершили налеты на командные пункты джихадистов недалеко от соседнего города Аш-Шейх Мустафа. Данные о населенном исламистам уроне в настоящий момент устанавливаются. Эти обстрелы и бомбардировки позиций радикалов стали реакцией правительственных сил САР на регулярные нарушения боевиками гуманитарной паузы, которые сопровождаются жертвами среди мирных жителей в Скальбии и других прифронтовых городах на северо-западе соседней Хамы.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Члены подпольных бандформирований «Исламского государства» совершили серию нападений на бойцов «Демократических сил» в центральных кварталах Ракки. В результате, как сообщает на своей странице в сети Twitter (@Ben_Johnson_85) военный источник, были убиты 15 радикалов SDF. Связанные с ИГИЛ медиапорталы вскоре подтвердили причастность боевиков террористической организации к данным убийствам. Стоит отметить, что в результате деятельности «спящих ячеек» джихадистов нередко гибнут и гражданские лица. Причем эти подпольные отряды исламистов активно действуют почти во всех районах на северо-востоке Сирии, где незаконно располагаются курдские бандгруппы и их американские кураторы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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