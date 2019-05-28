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Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России

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Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России

Киев, 28 мая. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство нападающему хоккейного клуба «Донбасс» Александру Костикову. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Костиков родился в Москве, на данный момент проживает в Донецкой области. До 2017 года хоккеист выступал в молодежной хоккейной лиге России. После чего хоккеист перешел в клуб «Црвена Звезда».

Теперь 21-летний спортсмен играет в «Донбассе». За прошлый сезон Костиков провел 36 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 22 результативных паса.

Во вторник Зеленский также вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Политик сообщил, что вернется на Украину уже в среду.

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Автор: Сергей Петров
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