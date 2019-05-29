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ФАН-ТВ
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Беглов вручил премии за достижения в области науки и техники. ФАН-ТВ

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Премии правительства Петербурга в области науки и техники среднего и высшего профессионального образования вручили 28 мая в Световом зале Смольного. Событие приурочено ко Дню основания города.  

Конкурс был инициирован совместно правительством города и Российской Академией наук. Начав с четырех премий, конкурс развился до 19. Лауреаты получают премии, каждая из которых посвящена одному из величайших российских ученых: Павлову, Крылову, Менделеева, Карпинскому, Вавилову и другим.  В этом году победителями конкурса стали 18 ученых. Среди них шесть молодых ученых, которым меньше 35 лет.

Беглов вручил премии за достижения в области науки и техники. ФАН-ТВ

«Участие в таких конкурсах и признание стимулирует заниматься наукой дальше и проводить исследования», — обладательница премии им. Л. Эйлера в области естественных и технических наук Надежда Глебова.

Сергей Кондратьев, доктор физико-математических наук и обладатель премии имени Будыко с удовольствием пояснил, что его работа заключается в создании комплекса математических моделей, предназначенных для оценки тепло- и массопереноса в системе водосбор-водоток-водоем. Результаты его исследований уже успешно используются петербургским Водоканалом.

Беглов вручил премии за достижения в области науки и техники. ФАН-ТВ

Награды победителям вручил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он поблагодарил конкурсантов за участие, и отметил, что город заинтересован в том, чтобы как можно больше людей приходило в науку и образование.

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Автор: Анастасия Иванова; Александр Маньков
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