МИД Испании удивила реакция России на слова о «старом враге»

Мадрид, 28 мая. Министерство иностранных дел Испании выразило удивление в связи с решением коллег из России вызвать посла королевства в Москве.

Как отметили представители испанского внешнеполитического ведомства, они подтверждают встречу, однако реакция российской стороны их «негативно удивила».

«Мы считаем, что [РФ] чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму. И нас удивило (…), что они [РФ] предали ее [реакцию] огласке», — добавили дипломаты.

О решении министерства иностранных дел РФ вызвать посла Испании Фернандо Вальдерраму Пареху стало известно во вторник. Причиной стало недружественное заявление правительственного чиновника Жозепа Борреля.

23 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании в интервью изданию El Periodico сделал резкий выпад против России, открыто назвав ее «врагом». По его словам, за последние годы традиционный союзник Испании в лице США повернулся к Мадриду спиной, «старый враг Россия снова здесь и снова представляет угрозу», а Китай стал конкурентом. В связи с этим политик призвал европейские страны объединиться, чтобы вместе противостоять новым вызовам.

Российские дипломаты во время разговора выразили испанскому послу недоумение и сожаление. Дипломату указали на противоречие слов политика, которые наносят ущерб отношениям между РФ и Испанией.