Посольство РФ в Лондоне ответило на выпады СМИ об «агрессивной политике» в Арктике

Лондон, 28 мая. Британские СМИ сознательно искажают реальность, публикуя статьи о проведении Россией «агрессивной политики» в Арктике. Об этом заявило российское посольство в Великобритании.

Ранее СМИ попросили российскую дипмиссию прокомментировать появившиеся в британской прессе сообщения о том, что Россия якобы проводит «агрессивную политику» по установлению господства в Арктике.

«В очередной раз мы становимся свидетелями искажения реального положения вещей. Надуманно раздуваемый сюжет вокруг «агрессивно доминирующего» российского присутствия в Арктике – пример недобросовестной подачи материала», ― ответила пресс-служба российского посольства.

Дипмиссия РФ подчеркнула, что эта тема развивается на фоне спуска на воду атомного ледокола «Урал». Как отметили российском посольстве, строительство и спуск на воду ледоколов является жизненно важной необходимостью для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Дипломаты подчеркнули, что Россия следует Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Кроме того, в российском посольстве напомнили, что Россия продолжает придерживаться последовательной позиции по недопущению милитаризации Арктики и готова сотрудничать со всеми желающими для освоения Северного морского пути. В дипмиссии призвали западных коллег сосредоточиться на экономической кооперации вместо развязывания очередных геополитических игр.