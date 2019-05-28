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Глава Европарламента сообщил об отсутствии вмешательства в выборы

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Глава Европарламента сообщил об отсутствии вмешательства в выборы

Брюссель, 28 мая. Евросоюз не получал данных об иностранном вмешательстве в выборы в Европарламент (ЕП), которые состоялись в период с 23 по 26 мая. Об этом заявил глава ЕП Антонио Таяни в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

«Фейковые новости были проблемой. Но мы приняли все необходимые меры, чтобы избежать возможности влияния на голосование граждан. Если мы узнаем, что были попытки вмешательства, то мы отреагируем», — заявил Таяни.

Согласно предварительным итогам выборов в ЕП, две ведущие партии потеряли совместное большинство мандатов. «Европейская народная партия» (ЕНП) и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСТ) занимают первое и второе место. При этом ЕНП получила 178 мандатов, что на 39 меньше, чем на выборах пятилетней давности, а у ПАСТ — 152 места, это на 34 места меньше, чем в 2014 году. Третье место по итогам голосования досталось «Альянсу либералов и демократов за Европу» и «Вперед, республика» французского лидера Эммануэля Макрона. Объединившиеся партии получили 108 мандатов.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя итоги выборов в ЕП, отметил, что выборы отражают запросы и чаяния тех людей, которые хотят изменений.

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Автор: Сергей Петров
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