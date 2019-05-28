Симоньян уличила «Миротворец» в сотрудничестве с литовской разведкой

Москва, 28 мая. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» может сотрудничать со спецслужбами Литвы. Такое мнение высказала во вторник главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание шеф-редактора Sputnik Литва в Вильнюсе.

«Уже давно ясно, что «Миротворец» работает в тесной связке с украинскими спецслужбами. Теперь стало понятно, что и со спецслужбами Литвы», — рассказала она РИА Новости.

Ранее сообщалось, что шеф-редактора Sputnik Литва Марат Касем был задержан и допрошен в аэропорту Вильнюса. После этого журналиста выдворили из страны на пять лет за «пропаганду неправильных вещей». В настоящее время он находится в Риге. Примечательно, что вскоре после этого Касем был внесен в базу «Миротворца» в качестве лица, «представляющего угрозу национальной безопасности», которого депортировали из Литвы.

Отметим, что сайт «Миротворец» известен тем, что публикует в открытом доступе персональные данные «врагов Украины». В первую очередь речь идет о медийных личностях, которые посещали Крым после 2014 года или критиковали украинскую власть. Так, например, в базе данных этого ресурса оказался известный российский комик Михаил Галустян. Поводом для этого послужило посещение Крыма и поддержка президента РФ Владимира Путина.

Примечательно, что «Миротворец» обвиняли в косвенной причастности к гибели журналиста Олеся Бузины, который был убит возле своего дома вскоре после того, как «Миротворец» опубликовал в Сети его домашний адрес.