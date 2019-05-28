Литва требует разъяснений от EBU по ошибке при голосовании на Евровидении

Вильнюс, 28 мая. Литовский общественный вещатель LRT намерен обратиться в Европейский вещательный союз (EBU) за разъяснением по поводу учета голосов Италии на Евровидении-2019, которые повлияли на выход Литвы в финал.

Как сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу LRT, представителю Литвы не хватило одного балла до выхода в финал. Литва заняла одиннадцатое место, уступив Дании.

Однако выяснилось, что обнародованные итальянским вещателем RAI результаты не сходятся с официальными: итальянские телезрители дали представителю Литвы Юриюсу Векленко на один балл больше. А значит он мог попасть в финал.

LRT намерен официально подать заявку в EBU с просьбой дать разъяснения по поводу голосования итальянской аудитории. Векленко, по данным вещателя, имеет право потребовать финансовой компенсации.

Сам музыкант отнесся к пересмотру голосов довольно скептически.

«Я сделал все, что мог, но случилось так, как случилось. Те, кто был в финале, были достойны этого, и я не вижу смысла в том, чтобы лишать их места в таблице», — заявил Векленко.

Комментируя возможность подать заявление на компенсацию, музыкант отметил, что этим должны заниматься менеджеры.

«Я думаю, что они решат, стоит ли предпринимать какие-либо действия, а моя работа — создавать музыку», — подытожил он.

18 мая в Тель-Авиве состоялся финал Евровидения. Первое место занял певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, второе — представитель Италии Mahmood, а третье — россиянин Сергей Лазарев. Конкурс в этом году посмотрели 182 млн зрителей по всему миру, сообщал RT.

Спустя несколько дней организаторы конкурса пересмотрели итоги распределения баллов между участниками. EBU подтвердил, что «из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат». В итоге голоса пересчитали, сообщала «Газета.ру». Лазарев получил дополнительно один балл, однако остался на третьей строчке в общем рейтинге.

Отметим, что конкурс уже по традиции сопровождался рядом скандалов. В частности, победитель Лоуренс нарушил главное требование музыкального соревнования — представление новой песни. Он выступил в Тель-Авиве с композицией, которую уже исполнял до этого в 2017 году. Как сообщал телеканал «360», победу у певца отнимать не стали, несмотря на нарушение регламента.