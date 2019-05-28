Редактор Sputnik Литва рассказал подробности своего задержания в Вильнюсе

Рига, 28 мая. Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, которого ранее задержали в Вильнюсе, прибыл в Ригу.

По словам журналиста, сотрудники правоохранительных органов остановили его, когда он проходил паспортный контроль в аэропорту Вильнюса, после чего препроводили на допрос. В ходе беседы литовские силовики спрашивали о деятельности агентства и его новых проектах.

«Мне было открытым текстом сказано, что их интересует Литва и литовцы, которые у нас работают, потому что это неправильно. Меня просили назвать их имена, а потом сказали, что все равно знают их имена», — отметил Касем.

Допрос проводился в течение шести часов, после чего редактору Sputnik дали на подпись бумагу, в которой говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности для Литвы. Журналиста обвинили в том, что он «пропагандирует неправильные вещи» и запретили ему въезд в страну сроком на пять лет, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что шеф-редактор интернет-издания Sputnik Литва Марат Касем задержан в Вильнюсе с формулировкой «угроза национальной безопасности». Отметим, что это уже не первый случай, когда прибалтийские страны запрещают въезд российским журналистам. Министерство иностранных дел РФ неоднократно обращало внимание на то, что подобные действия являются нарушением свободы слова и идут вразрез с демократическими принципами, которые исповедуют европейские страны.