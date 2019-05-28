Семья Уилана поблагодарила СПЧ за внимание к ситуации с американцем

Вашингтон, 28 мая. Семья арестованного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана выразила признательность Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) за внимание к ситуации с американцем. Об этом сообщил брат арестованного Дэвид Уилан.

«Мы благодарны за то, что СПЧ изучит то, в каких условиях Пол находится в «Лефортово», — говорится в письме Уилана.

Кроме того, брат задержанного американца добавил, что семья оценила визит представителя консульства Канады, а также намерение представителя ирландской дипмиссии посетить Уилана. Семья арестованного американца выразила надежду на то, что правительства тех стран, гражданином которых является Уилан, предпримут меры по возвращению американца домой.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство обвинения о продлении срока ареста иностранцу, обвиняемому по статье «Шпионаж». Арест Уилана продлили до 28 мая. Гражданина четырех стран задержали во время шпионской акции в конце прошлого года. По словам его брата, Уилан якобы является бывшим морским пехотинцем, который приехал в Москву на свадьбу к другу.