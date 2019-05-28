Саакашвили пообещал бороться за ведущее место Украины в Европе

Киев, 28 мая. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал, что будет бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.

Новый глава украинского государства Владимир Зеленский во вторник подписал распоряжение о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Как сообщила пресс-служба партии экс-президента Грузии «Движение новых сил», политик планирует вернуться в Киев уже в среду.

В видеообращении в социальной сети Facebook Саакашвили заявил, что он «один из главных болельщиков», которые есть у Украины в мире. Он пообещал бороться за ведущее место страны в Европе.

«Будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей страной европейского континента… Я верю в Украину», — добавил он.

Саакашвили поблагодарил шестого президента украинского государства за его решение вернуть ему гражданство.

Напомним, экс-губернатор был лишен украинского паспорта в июле 2017 года. Поводом для подобного решения стали ложные данные, которые политик указал в своей анкете при переезде на Украину. Он сообщил, что не находится под следствием, однако на деле был фигурантом уголовного дела в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко.

Несмотря на лишение гражданства, в феврале 2018 года Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, буквально прорвавшись через кордоны, в чем ему помогли сторонники.

Он неоднократно заявлял о планах вернуться на Украину 1 апреля 2019 года, сразу после президентских выборов. Однако после того, как в Киеве объявили о втором туре голосования, Саакашвили отказался от своих намерений.