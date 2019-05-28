Суд ожидает подозреваемых в убийстве жителей префектуры Уам-Пенде

Центральноафриканцы не могут опомниться от страшного преступления, которое произошло в префектуре Уам-Пенде 21 мая. Повстанцы 3R ворвались с оружием в руках в несколько деревень и открыли огонь по мирным жителям. Погибли по меньшей мере 35 человек. Также нападавшие отняли у мирных граждан имущество, в том числе домашний скот.

Никто из жителей не был готов к нападению. Народ ЦАР верит в то, что 14 военно-политических групп, подписавших Хартумские соглашения, осознают свою ответственность за мирное будущее страны. Тем более что обстановка в республике в последние четыре месяца подтверждала настроенность повстанцев на стабилизацию: трагедия в Уам-Пенде — первое масштабное нападение с момента подписания мирного договора.

Местные жители, собственными глазами видевшие расправу над односельчанами, говорят, что заметили колонну MINUSCA, проезжавшую по дороге. Однако миротворцы не пришли на помощь, услышав, что в деревнях стреляют, а женщины и дети кричат о помощи.

Атака посеяла хаос в стране. От руководства страны требовались решительные действия, которые предотвратили бы возобновление вооруженного конфликта. Важно было выяснить, действовали ли налетчики по собственному злому умыслу или вся группировка 3R решила выйти из Хартумских соглашений.

Как пишет центральноафриканское издание Ndjoni Sango, после трагедии многие опасались вести переговоры с 3R. И тогда на помощь пришел советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров. Во время Хартумских переговоров, где Россия выступила в роли посредника, Захаров наладил контакты с руководителями военно-политических групп, подписантов мирного договора. С помощью этих связей он решил повлиять на лидеров 3R.

Почти сразу после этого глава военно-политической группы Сидики Абасс выпустил официальное сообщение для прессы от имени 3R. Абасс заявил, что он и возглавляемая им военно-политическая группа остаются приверженцами Хартумских договоренностей и не имеют отношения к произошедшему преступлению, осуждают этот чудовищный акт насилия. По словам руководителя 3R, учинившие расправу над мирными гражданами участники группы совершили это злодеяние по собственной инициативе. Военно-политическая группа и сам Абасс осуждают их действия и готовы передать нарушителей закона в руки правосудия. В рядах 3R началось внутреннее расследование.

Уже 24 мая, в пятницу, трое преступников, которые участвовали в резне 21 мая в районе города Пауа, были доставлены на базу миротворцев MINUSCA группой 3R. При помощи FACA в понедельник, 27 мая, троих подозреваемых доставили в Банги. Там их встретили миротворцы и Захаров. Они предстанут перед судом. Однако власти ЦАР подозревают, что участников бойни было больше троих, от группы 3R требуют выдать властям других преступников. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что наказание ждет всех виновников трагедии.