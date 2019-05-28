В Киеве рассказали об отмененной операции по «возврату» Крыма

Киев, 28 мая. Вооруженные силы Украины в 2014 году предприняли попытку вернуть Крым, однако операция была отменена, не успев начаться. Об этом во вторник рассказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана, выступая на брифинге в Киеве.

«Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», — отметил он.

По словам Замана, главной целью украинских силовиков было «разблокирование» оставшихся в Крыму воинских частей. В то же время бывший начальник Генштаба подчеркнул, что об этой операции он знает только с чужих слов. Никаких документов, подтверждающих этот рассказ, он не видел.

Отметим, что генерал Заман возглавлял генеральный штаб с 2012 по 2014 год. После госпереворота на Украине он стал уполномоченным Верховной рады по контролю за министерством обороны.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.