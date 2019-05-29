Сирия, 29 мая. США доставили новую партию военной техники в Сирию. Курды открыли стрельбу в городе Аш-Шаннан в Дейр-эз-Зоре. «Джебхат Ан-Нусра»1*** понесла потери под ударами САА в северной части Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба» совместно с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели огонь по позициям боевиков юго-западнее Алеппо; нанесли урон «Ан-Нусре» в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: обвинялось в организации взрыва северо-западнее Ракки.

Курды: начали стрельбу в городе Аш-Шаннан в провинции Дейр-эз-Зор; провели рейды северо-западнее Дейр-эз-Зора; подозреваются в установке СВУ в городе Кабасин в северной части Алеппо; лишились бойца при взрыве на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Израиля: ударили по району населенного пункта Тель Шаар в Эль-Кунейтре.

Соединенные Штаты: доставили новую партию военной техники для курдов в Хасаку.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки на западе региона продолжились вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп, связанных с террористической группировкой «Джебхат Ан-Нусра». Как передавал Twitter-канал (Step_Agency), под обстрелом артиллерии правительственных войск оказались позиции исламистов на окраине населенных пунктов Тель-Хадия, Кафр-Овейд, Бирна и Аль-Бавабия юго-западнее Алеппо. По данным военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), военнослужащие САА действовали под прикрытием сирийской авиации. Во второй половине дня к боевым вылетам на окраинах «Большого Идлиба» также приступили российские ВКС.

Поступала информация о том, что один из высокопоставленных боевиков протурецкого объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», стоящих во главе одной из бригад в составе формирования, был задержан по обвинению в коррупции и неподчинении приказам вышестоящих главарей. Об этом заявляло агентство новостей Baladi-News.

Сообщалось о взрыве в населенном пункте Кабасин к северо-востоку от административного центра провинции. По сведениям информационного портала Masar Press Agency, детонировало взрывное устройство, установленное под автомобилем, принадлежавшим джихадистам «Сирийской свободной армии»** (ССА). Предполагаемыми организаторами взрыва считаются курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность в районах, занимаемых поддерживаемыми Анкарой боевиками.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре продолжились рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), курдские радикалы начали стрельбу в населенном пункте Аш-Шаннан на юго-востоке провинции, что обернулось ранением одного из гражданских лиц. Позднее были задержаны несколько местных жителей из города Кубар на северо-западе от административного центра провинции. Предполагается, что в обоих случаях курды преследовали тех, кто выступал против оккупации SDF и поддерживающих их Соединенных Штатов в ходе массовых антикурдских протестов, которые разворачивались в первой половине мая.

Появились данные о полетах неизвестной авиации над районом города Намлия, располагающегося вдоль шоссе Ас-Сувар – Аль-Бусейра. Об итогах боевых вылетов до сих пор ничего неизвестно. Военные эксперты полагают, что в воздушном пространстве в зонах контроля курдских сил были замечены ВВС международной коалиции, которые выступают на стороне «демократической армии».

Во второй половине дня курды понесли потери в результате взрыва, прогремевшего в городе Багуз-Фаукани, захваченном еще в январе. Отмечалось, что детонация бомбы стала следствием халатного отношения курдских радикалов к необходимости разминирования бывших в оккупации ИГ1 территорий. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что как минимум один из членов SDF погиб в результате инцидента.

Провинция Идлиб

В прифронтовой полосе вблизи границы с Хамой накануне продолжились вооруженные стычки между правительственными силами и боевиками. Как передавал военный источник в сети Twitter (HalabTodayTV), под огнем военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) оказались позиции радикалов «Джебхат Ан-Нусры» на подступах к городу Кафр-Небель. Тем временем объединенные силы ВКС России и ВВС Сирии наносили удары по зонам дислокации боевиков в районе населенных пунктов Маарет-Матар, Маарет-Хурма, Кафр-Саджна и Хиш. Об этом заявляло агентство новостей Baladi-News.

Вечером в городе Тафтаназ прошла встреча между главарями бандгрупп, входящих в состав «Тахрир Аш-Шам», в ходе которой исламисты обсуждали возможность поиска финансирования. Об этом сообщал Facebook-канал (Bassam-Al-Nuami), отметив, что поводом к проведению собрания послужили потери «Ан-Нусры» в ходе последних столкновений с САА.

Провинция Ракка

Очередной взрыв произошел в занимаемых курдами районах провинции. По данным информагентства Baladi-News, СВУ разорвалось на северо-западе от административного центра провинции недалеко от опорного пункта «Демократических сил Сирии» (SDF). Взрыв привел к гибели как минимум двух курдских бойцов и ранению еще нескольких членов группировки. В установке бомбы подозреваются радикалы «Исламского государства», действующие подпольно.

Появилась уточненная информация о последствиях 45-минутного пожара, вспыхнувшего в понедельник вблизи города Айн-Исса в северной части региона. Военный источник в сети Twitter (notwoofers) заявлял, что в результате происшествия выгорели порядка 40 гектаров урожая. Основной причиной, приведшей к подобному исходу, стали проблемы с пожарной безопасностью на контролируемых курдами территориях.

Провинция Хама

Накануне продолжилось вооруженное противостояние между исламистами незаконных бандгрупп и Сирийской арабской армией (САА). Интернет-портал Step News Agency передавал, что джихадисты, контролирующие город Хирбет Ан-Накус, организовали вылазку на позиции сил САР на северо-западе региона, однако в результате столкновений были вынуждены отступить на исходные позиции.

Тем временем в районе городов Мурек, Аль-Арбаин и Аз-Залакият продолжились ожесточенные перестрелки, передало агентство новостей SANA News. Отмечалось, что правительственным подразделениям удалось уничтожить опорные пункты радикалов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и часть их военной техники. Также «Ан-Нусра» понесла потери в живой силе, лишившись по большей части иностранных джихадистов.

Провинция Хасака

В Хасаку накануне прибыл еще один военный конвой от Соединенных Штатов. По сведениям агентства новостей Baladi-News, колонна с подкреплениями перешла через контрольно-пропускной пункт «Аль-Ярубия», после чего направилась в сторону нефтяного поля Аль-Омар, расположенного в соседней провинции Дейр-эз-Зор в зоне контроля «демократических сил». Как отмечалось ранее, переброска дополнительной военной техники и оружия в Сирию противоречит прошлым заявлениям американского президента Дональда Трампа о готовности вывести войска из страны.

Провинция Эль-Кунейтра

Агентство новостей SANA News опубликовало данные о последствиях новой атаки Израиля. Согласно сведениям информационного портала SANA News, 27 апреля в 21.10 под ударом израильских военных оказался район населенного пункта Тель Шаар, в результате чего один из местных жителей был убит, кроме того, ранения получил боец проасадовского военизированного формирования. Также сообщалось о повреждении системы ПВО, которая, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, была задействована союзниками Сирийской арабской армии (САА) для атаки на один из самолетов израильских ВВС, совершавший плановый вылет на границе Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)