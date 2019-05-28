Сирия, 28 мая. «Ан-Нусра»*** ищет новых спонсоров в Идлибе. Курды продолжают принудительную мобилизацию в провинции Хасака. В Африне возобновились междоусобицы в рядах протурецких вооруженных формирований, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют укрепрайоны исламистов на юго-западе от Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): переживает междоусобные стычки в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала встречу с лидерами действующих в составе коалиции бандгрупп в городе Тафтаназ в Идлибе.

Курды: задержали четырех мирных жителей в юго-восточной части провинции Хасака.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в кантоне Африн на северо-западе Алеппо вновь вспыхнули междоусобные стычки между различными антиправительственными формированиями. Боевики протурецких бандгрупп столкнулись в районе населенного пункта Джандарис. Отмечается, что поводом к началу вооруженного противостояния послужил арест высокопоставленного члена одной из противоборствующих сторон.

Тем временем военные самолеты сирийских ВВС не перестают предпринимать боевые вылеты в поддержку Сирийской арабской армии (САА) на юго-западе от административного центра провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (thiqanewsagency), ВВС Сирии нанесли авиаудары по населенному пункту Кафр Халеб. Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал DeirezZor 24 опубликовал видеозапись, на которой запечатлен взрыв мотоцикла в городе Аль-Бусейра, произошедший накануне. Напомним, транспортное средство детонировало у одной из штаб-квартир так называемой милиции курдов «Асайиш», что привело к ранению нескольких курдских бойцов. Несмотря на то, что в организации взрыва подозреваются боевики «Исламского государства»1, медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, все еще не заявляли о причастности террористов к минированию мотоцикла.

Между тем тот же источник заявляет о пожарах, вспыхнувших в населенном пункте Абу Ан-Нитель на северо-востоке региона. Отмечается, что огонь стремительно распространяется по пшеничным полям в сельскохозяйственных районах вблизи города. Ввиду отсутствия поддержки со стороны курских сил местные жители предпринимают попытки потушить его при помощи подручных средств.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (IdlibPlus) сообщает о том, что объединенные силы ВВС Сирии и ВКС РФ продолжают совместную деятельность на границах «Большого Идлиба». Военные самолеты союзников нанесли удары по оборонительным сооружениям антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1 недалеко от города Маарет Ан-Нуман в южной части региона. Кроме того, по информации военного источника в сети Twitter (MMCSYR), ВВС Сирии атаковали укрепления радикалов на подступах к населенному пункту Басида. Сведения о потерях боевиков в живой силе или военной технике не оглашаются.

Тем временем военный источник в сети Facebook (Bassam-Al-Nuami) передает, что в городе Тафтаназ северо-восточнее Идлиба состоялась встреча шести высокопоставленных лидеров бандгрупп, входящих в состав «Тахрир Аш-Шам», главной темой которой стал поиск возможных спонсоров. По данным источника, боевики понесли серьезные потери во время последних столкновений с правительственными войсками, выступающими под прикрытием ВКС РФ на севере соседней Хамы, и остро нуждаются в финансовой поддержке. Напомним, Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить стратегические города Калаат Аль-Мадик и Кафр-Набуда, нанеся при этом серьезный урон противнику.

Провинция Хасака

В Хасаке не прекращаются аресты гражданских лиц в рамках принудительной мобилизации. Агентство новостей Syrian Network for Human Rights заявляет о том, что в числе последних были арестованы сириец по имени Тами Аль-Хуссейн, а также братья Юсеф, Юнус и Аднан Аль-Дахам родом из населенного пункта Аль-Джазаа в северо-восточной части региона. Отмечается, что задержанные занимались фермерским хозяйством. Их местонахождение на данный момент неизвестно. Напомним, насильственная вербовка в ряды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) является одной из причин массовых народных демонстраций, в ходе которых протестующие осуждают произвол со стороны курдов. Кроме того, большинство из тех, кто вынужденно оказывается в строю SDF, впоследствии спасаются бегством при первой выдавшейся возможности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)