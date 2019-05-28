Ливийская национальная армия выявила боевиков, которые сражались за ПНС
Бенгази, 28 мая. Ливийская национальная армия раскрыла нескольких боевиков, которые сражались на стороне Правительства национального согласия.
Одним из них оказался человек по имени Адиль ар-Рабайи, который воевал с силами ЛНА в битве за освобождение Триполи. Он также обвиняется в ряде убийств, которые совершил вместе со своими братьями и кузенами. Кроме того, он воевал против ливийского спецназа в 2000 году. Два года назад поступали сообщения о том, что Ар-Рабайи убит.
Личности других боевиков не раскрываются, однако известно, что они в свое время бежали из городов Бенгази и Дерна. Сейчас они находятся в Триполи, где воюют против Ливийской национальной армии, сообщают местные СМИ.
Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает одобренное ООН Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов». При этом он направил в ООН меморандум, в котором обещал не трогать мирное население.
Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.