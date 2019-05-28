США отказались отправить правительственную делегацию на ПМЭФ-2019

Вашингтон, 28 мая. Вашингтон не будет отправлять правительственную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), об этом сообщил представитель Госдепартамента США.

«Мы можем подтвердить, что посол [США в России Джон — Прим. ред.] Хантсман не примет участие в ПМЭФ, посольство США в Москве не будет направлять своего представителя, как и американская правительственная делегация не отправится на форум», — заявили в американском ведомстве.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня в Петербурге. Форум проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для представителей деловых кругов. Ежегодно на ПМЭФ приезжают представители зарубежных стран, ведущие мировые политики и первые лица иностранных государств. По данным МИД России, в ПМЭФ-2019 примет участие Антониу Гутерреш.