Мэй оставила предупреждение своему преемнику на посту премьера Британии

Брюссель, 28 мая. Новый премьер-министр Великобритании должен будет пойти на компромисс, чтобы добиться утверждения Brexit Палатой общин, которая трижды отказалась голосовать за документ, заявила глава британского кабмина Тереза Мэй на неформальном саммите ЕС.

Мэй выразила сожаление, что ей не удалось осуществить Brexit, и теперь эта задача будет стоять перед ее преемником.

«Ему придется найти способ разрешить очень сильные противоречия, которые существуют по этому вопросу, и чтобы это сделать и заручиться поддержкой большинства в парламенте, как я уже говорила, понадобится компромисс», — подчеркнула Мэй.

При этом она добавила, что ее мнение не изменилось: лучшим сценарием Brexit остается выход Британии из состава ЕС со сделкой об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.

В прошлую пятницу Мэй объявила, что покинет свою должность, а также оставит пост лидера правящей в стране Консервативной партии 7 июня. В конце своего выступления премьер не смогла сдержать эмоции. Мэй расплакалась, объявляя об уходе в отставку, сообщали «Известия».

Мэй заняла пост премьер-министра Великобритании 11 июля 2016 года, как и должность лидера Консервативной партии. До этого политик работала министром по делам женщин и равноправия, а также главой МВД. Мэй с 1997 года является членом палаты общин.

Она вторая в истории женщина после Маргарет Тэтчер на посту главы правительства Великобритании.

Россиянам Мэй запомнилась по одной из наиболее упоминаемых ею фраз в свази с «делом Скрипалей» — «highly likely». Британский политик заявляла, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок» якобы российского происхождения, а РФ, «с большой долей вероятности» (что является дословным переводом фразы Мэй), ответственна за произошедшее.

Ко вторнику, как сообщала «Газета.ру», число претендентов на пост Мэй достигло десяти. Министерств жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус решил побороться за пост премьер-министра страны.

Отметим однако, что главным претендентом на пост премьера называют бывшего главу МИД Великобритании и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона, передавал телеканал «360».