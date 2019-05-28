Министры обороны НАТО примут космическую стратегию Альянса

Брюссель, 28 мая. Министры обороны НАТО примут общую политику развития космической политики Альянса в ходе плановой встречи в июне. Об этом рассказал генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.

После брифига в штаб-квартире организации он проинформировал, что НАТО занимается разработкой общей космической стратегии Альянса, что является для военно-политического блока первостепенной задачей.

«Мы рассчитываем, что в следующем месяце министры обороны одобрят ее», — указал Столтенберг.

По его словам, Альянс также продолжит активную работу в сфере кибербезопасности и защиты технологий.

Напомним, на прошлой неделе военный комитет одобрил обновленную стратегию НАТО, документ был отправлен на адаптацию к меняющимся вызовам безопасности и на определение путей эффективного сдерживания.

Предыдущая стратегия Альянса была принята в 2010 году. В заявлении РФ обвинялась в проведении якобы «провокационной военной деятельности» и неких «попытках подорвать институты НАТО и внести раскол». Москва, в свою очередь, неоднократно отмечала, что обвинения Альянса в адрес РФ безосновательны, а заявления о некой «российской угрозе» делаются организацией для того, чтобы размещать вооружение вблизи ее границ.

Как отметил сенатор Франц Клинцевич, принятием новой стратегии Альянс в очередной раз продемонстрировал, что не настроен на конструктивный диалог с Москвой.