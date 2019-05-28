Стала известна личность «богатой россиянки» из скандального видео со Штрахе

Москва, 28 мая. Роль богатой россиянки на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе исполнила боснийская студентка, об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

Как отмечает издание со ссылкой на источники, девушка свободно владела русским языком, что позволило ей сыграть роль племянницы богатого русского олигарха. Для участия в постановочной встрече девушка прошла кастинг, где актрис выбирали исходя из вкусов Штрахе.

По данным издания, девушка получала семь тысяч евро за сутки. Общая стоимость всего процесса составила 400 тысяч евро. Встреча политика с девушкой проходила на вилле на Ибице. Создатели видеозаписи предлагали купить запись австрийским политикам и бизнесменам, однако те отказались. Запись приобрела немецкая компания за 600 тысяч евро и передала ее СМИ. Издание отмечает, что австрийские спецслужбы знали о видеозаписи, но не могли ее получить до публикации.

Видеозапись с «россиянкой» появилась за неделю до выборов в Европарламент. На кадрах Штрахе беседует с некой «россиянкой» о возможной материальной помощи на парламентских выборах. В обмен на это Штрахе якобы пообещал покупку 50% австрийского издания Kronen Zeitung. После скандала Штрахе покинул свой пост.

После этого австрийский парламент вынес канцлеру Себастьяну Курцу вотум недоверия. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.