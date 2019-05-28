Женщина убила знакомого табуретом в Кузбассе

Кемерово, 28 мая. Следственные органы завершили расследование убийства жителя Кемеровской области, 36-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, кемеровчанка распивала алкоголь в компании двух знакомых мужчин. Во время застолья между ней и 49-летним гостем произошел конфликт.

Женщина обвинила его в растрате денег с ее банковской карты. Мужчина решил уйти, но обвиняемая схватила табурет и нанесла ему несколько ударов по голове.

От полученных травм пострадавший скончался. Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения, пишет «Газета Кемерова». Ранее сообщалось, что в Кузбассе пьяная местная жительница подожгла автомобиль, чтобы согреться.